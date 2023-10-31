Пенсионеры с 1 ноября получат прибавку: какая категория может рассчитывать на увеличение выплат

Первые увеличенные выплаты российские пенсионеры начнут получать в ближайшие дни нового месяца. Портал «Сиб.фм» публикует точный список всех категорий, подлежащих ноябрьскому перерасчёту пенсий.

С 1 ноября 2023 года в России будут пересчитаны в сторону увеличения пенсионные выплаты для пожилых людей, накопивших специальный стаж, а также достигших почтенного возраста.

1. Работники угольной промышленности

Право на ноябрьскую прибавку к пенсии имеют россияне, отработавшие не менее 25 лет на открытых или подземных горных работах, связанных с добычей угля, строительством шахт или добычей сланца.

2. Бывшие пилоты гражданской авиации

Перерасчёт пенсионных выплат для этой категории пенсионеров в ноябре 2023 года возможен за счет ежемесячных взносов, уплачиваемых авиакомпаниями. Он предусмотрен для тех, кто имеет не менее 25 лет (для женщин — 20) или 15 лет в случае увольнения по состоянию здоровья.

3. «Северные» пенсионеры

С 1 ноября 2023 года доплату к пенсии получат те россияне, кто отработал на Крайнем Севере не менее 15 лет (для женщин) и не менее 20 лет (для мужчин). Для перерасчёта необходимо подать личное заявление в социальный пенсионный фонд.

4. Пенсионеры старше 80 лет

В ноябре удвоится страховая часть пожилых россиян, достигших в октябре 2023 года своего 80-летия. Также на 13 % увеличится дополнительная выплата для пенсионеров, имеющих иждивенцев или супругов с более низкой пенсией (требуется личное заявление в СФР).