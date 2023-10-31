Проезд в Новосибирском метро может подорожать: что думают об этом эксперты

15 октября в Московском метрополитене снова выросли цены. Цена одной поездки уже второй раз за этот год выросла на 4 рубля.

Эксперты прокомментировали эти изменения. Они считают, что вслед за Москвой стоимость проезда в метро может вырасти по всей России. Исключением не станет и Новосибирский метрополитен, ведь как говорят обозреватели, сейчас в сибирской подземке самый низкий тариф по всей России.

«Повышение стоимости чего-либо вполне ожидаемая акция, а не что-то сверхъестественное. В Новосибирском метро есть куда вкладываться, что исправлять и улучшать. После неминуемого повышения тарифа хотелось бы видеть, а лучше ещё и знать точно, на что идут средства. И это касается не только метро, но и любых других отраслей куда идут бюджетные деньги. Не исключаю, что такая информация имеется где-то в открытых доступах, но найти ее не так просто. Стоимость проезда в 35 рублей вполне реалистичная цифра, учитывая стоимость проезда в наземном городском транспорте», — считает эксперт в области управления качеством на производстве Дарья Бобко.

Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович отметил, что рост цен заметили повсеместно.

«Вопрос социально значимый и резких скачков быть не должно! Учитывая все аргументы, думаю, что повышение будет до 35 рублей за поездку. Делить граждан на тех, кто каждый день использует метрополитен и на пользователей, которые совершают поездку время от времени, считаю плохой затеей», — говорит Олег Викторович.