Психологи дали советы по адаптации ребенка к школе после долгих каникул

Специалисты рекомендуют помогать школьнику соблюдать режим дня.

Детский психолог Светлана Клюваева и детский психолог-педагог Дарья Дугенцова поделились с родителями способами помочь детям адоптироваться к учебному процессу после долгих каникул. Об этом сообщает RT.

Так, по словам Светланы Клюкаевой, школьнику следует помогать наладить режим дня. Ведь, чем больше его жизнь связана с расписанием, тем легче ему будет вернуться в стабильный график обучения.

В свою очередь Дарья Дугенцова поддержала рекомендацию коллеги и отметила, что режим ребенка можно сдвигать максимум на один час, чтобы минимизировать стресс. Вдобавок она порекомендовала оставлять для школьника ежедневные занятия, связанные с учебой.

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