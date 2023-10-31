Пугачёву и Галкина* доставят из Израиля и похоронят на московском кладбище

Известно, что на Кузьминском кладбище упокоятся и дети звёздной пары — сын Гарри и дочь Елизавета.

По сообщениям некоторых СМИ и телеграмм-каналов, исчезнувшая из медиа-пространства семья популярных некогда российских артистов, по просьбе Аллы Борисовны будет захоронена на Кузьминском кладбище Москвы.

Примадонна при жизни приняла решение, что и собственное тело певицы, и тела мужа и детей должны быть захоронены рядом с могилами её матери и родного брата. Участки под захоронение уже официально выкуплены Пугачёвой. По слухам, Алла планировала устроить там фамильный склеп, пишет издание tvc.ru.

По последним данным представителей СМИ, которые пытаются разыскать Пугачёву, якобы, покинувшую Тель-Авив через местный аэропорт, певица не выходи на связь даже с близкими друзьями, вероятно, опасаясь огласки местонахождения.

По предположениям людей из её окружения, она могла обосноваться на Кипре, где на её имя зарегистрирован дом или улететь в Майями, где много лет живет её старшая дочь Кристина Орбакайте.

*является иностранным агентом на территории РФ