Осуждая действия Израиля в Секторе Газа, российский лидер не оправдывает и террористические действия ХАМАС в отношении Израиля.

Комментируя эскалацию насилия и разжигание ближневосточного конфликта, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане, напрямую связанной с израильско-палестинским противостоянием, открыто осудил действия ЦАХАЛ (армия Израиля). По его мнению, еврейское правительство, фигурально выражаясь, перегнуло палку в желании ответить на нападение террористов ХАМАС 7 октября 2023 года.

Конечно, Путин не оправдывает и вторжение в приграничные израильские территории, а также захват заложников из числа местного населения, но ответные действия «пострадавшей» еврейской стороны уже больше похожи на месть, считает российский лидер.

Глава нашего государства уверен, что нельзя перекладывать ответственность за террористические действия ХАМАС на мирное население Газы: «Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», подчеркнул в своей речи Путин.

Позицию российского лидера разделяет постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, назвавший ситуацию в секторе Газа гуманитарной катастрофой библейского масштаба на недавнем заседании Совета безопасности ООН.