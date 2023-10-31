Путин сделал важное заявление о судьбе России

Российский лидер заявил, что наша страна на мировой арене будет отстаивать собственные интересы, но и при этом сможет защитить права народов, которые «стали жертвой западной неоколониальной политики».

Президент РФ, много выступающий с высоких трибун в последнее время, особое место в своей речи уделяет судьбе России в контексте международной сложной обстановки. Он уверен, что «будущее российского государства — в его самодостаточности и суверенности с перспективами развития, а также в сохранении души страны». Однако при этом, по словам Путина, «мы не должны быть изолированы от других государств», пишет портал ura.news.

По устойчивой позиции главы РФ, чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать наши собственные национальные интересы: «Россия также сможет защитить права народов, которые «стали жертвой западной неоколониальной политики», подчеркнул он.

В ближайших планах России, по словам Владимира Путина, самоопределение и борьба за право быть самой собой с сохранением в собственных формах и жанрах «неповторимого звучания, которым всегда отличалась российская культура».

Сейчас, когда весь мир проходит через кардинальные и неотвратимые перемены, Россия, по мнению своего лидера, считает неправильным деление на цивилизованные страны и все остальные. Путин уверен, что в этой ситуации нужна равная и неделимая система безопасности, строительством которой и займётся наша страна.