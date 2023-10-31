Путин жёстко высказался о нападении ХАМАС на Израиль

Россия никогда не оправдывала массовые убийства, потому позиция нашего лидера в отношении ближневосточного конфликта была, есть и остаётся жёсткой.

Во время недавнего заседания по ситуации в Дагестане, где произошло пикетирование Махачкалинского аэропорта в момент прилёта израильского борта, президент РФ Владимир Путин резко осудил действия ЦАХАЛ ы отношении палестинского населения.

По его мнению, мирное население страдает и гибнет напрасно, потому что «вместо наказания радикалов, Израиль начал применять принцип коллективной ответственности, переложив ответственность на невиновных людей».

Путин озвучил общенациональную российскую позицию, подчеркнув, что «нельзя найти оправдание для убийства детей, страдания женщин и стариков, а также гибели медицинских работников».

Согласно его наблюдениям, спонсорами глобальной нестабильности на Ближнем Востоке являются США: «Хаос и межнациональная рознь выгодны лишь заокеанским кукловодам», выразился глава нашего государства.

Напомним, число жертв с палестинской стороны к 31 октября 2023 года достигло 8 000 убитыми и 18 000 ранеными. В списках погибших значатся и 20 россиян.