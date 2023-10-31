Российские банки назвали новые условия открытия счета для подростков

Теперь открывать банковские счета для подростков можно только с согласия родителей.

Центробанк (ЦБ) России будет штрафовать банки, которые откроют счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующее нововведение пока находится на стадии рассмотрения. Однако многие эксперты уверены, что подобная инициатива позволит предотвратить вероятные риски, так как чаще всего подростки даже не уведомляют родителей о том, что у них появились банковские продукты.

Так, руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева выразила надежду, что законопроект одобрят депутаты. А уже после наделения ЦБ полномочиями можно будет вносить изменения в КоАП и определять размер штрафов и масштаб наказаний для банков, которые нарушили данный пункт.

Напомним, банковские сервисы помогут обнаружить фишинговые ссылки.