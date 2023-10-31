Россиянам рассказали о важных законах, которые примут 1 ноября

Ряд новых законопроектов вступает в силу с началом третьего месяца текущей осени-2023. Портал «Сиб.фм» публикует полный список ноябрьских нововведений.

На днях официальный Telegram-канал Государственной думы РФ опубликовал подробности законодательных нововведений в наступающем ноябре 2023 года:

· административный штраф от 40 до 300 тысяч рублей для продавцов за навязывание покупателям товаров и услуг в случаях, когда в договор купли-продажи включают условия об покупке дополнительных товаров или услуг;

· закон о расширении внесудебной процедуры банкротства (с 03.11.23 г.) при задолженности от 25 тысяч до одного млн рублей для пенсионеров и граждан РФ, чьим единственным доходом являются пособия на детей;

· закон о господдержке небольших технологических небольших компаний (с 03.11.2023 г.) на передовую разработку;

· закон о безопасности газового оборудования (с 29.11.2023 г.), позволяющий газовое техобслуживание в доме, подъезде и отдельно взятой квартире только одной организации.

Отметим, что в настоящий момент Госдума рассматривает закон о гостевых домах – планируется признать их официальными средствами размещения, что позволит увеличить номерной фонд страны.