Россияне стали намного реже оформлять льготную ипотеку

На такие показатели повлияло увеличение минимальной суммы первоначального взноса.

В крупных банках России сообщили о падении спроса на льготную ипотеку на 10%. На такие показатели повлияло увеличение минимальной суммы первоначального взноса, особенно это усложнило жизнь заемщиками с детьми. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что с 20 октября 2023 года кабмин повысил требование к минимальному первоначальному взносу с 15% до 20%. Кроме того, за последние три месяца ключевая ставка на рынке поднялась вдвое (с 7,5% до 15%), вслед за ней увеличились также проценты по вкладам.

Так, по итогам первых трех недель октября в корпорации «Дом.рф» подтвердили замедление ипотечных выдач по льготным программам. Там объяснили, что на снижение спроса повлияла как модификация условий по программам с господдержкой, так и ужесточение регулирования со стороны ЦБ РФ.

Напомним, стартовал прием заявок на «арктическую» ипотеку.