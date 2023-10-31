Шойгу раскрыл планы Генштаба по мобилизации в России

Глава оборонного ведомства заявил — комплектование войск обеспечивается за счет активного подписания контрактов гражданами с Минобороны.

В ходе октябрьского селекторного совещания Сергей Шойгу в очередной раз заверил, что «в Генеральном штабе ВС РФ планов по дополнительной мобилизации нет», а в текущем месяце все силы ведомства сосредоточены на проведении осеннего призыва (проходит по старым правилам).

Целью призывной осенней кампании-2023 министр назвал 130 000 призывников от 18 до 27 лет (предельный возраст призыва в ВС будет повышен со следующего призыва весной-2023). Предвосхищая тревогу солдатских матерей, он заверил, что «срочники» не будут призываться в зону действия СВО на Украину или в четыре новые (присоединённые) регионы (Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области).

По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, необходимости для дополнительной мобилизации в РФ нет, поскольку желающих поступить на военную службу по контракту и добровольцев «достаточно для выполнения возложенных задач» в зоне СВО.