Скорость, легкость, мастерство: водители мусоровозов показали, как нужно водить габаритную технику, маневрировать и управляться с емкостями для накопления ТКО

В день автомобилиста, 29 октября, состоялся I конкурс профмастерства «Лучший водитель». Организовал состязание региональный оператор МУП «САХ».

Знание ПДД, змейка, въезд в гараж, горка, подъем и выгрузка контейнеров – такие задания на время выполняли девять водителей МУП «САХ» и ООО «СибТрансСервис».

На конкурс были выставлены лучшие профессионалы компаний. Маневрирование, скорость и точность движения габаритной техники отработаны годами. Поэтому до последнего конкурсного задания определить победителя было непросто.

В честной борьбе кубок победителя завоевал Николай Евгеньевич Шиплюк. Раньше Николай Евгеньевич работал водителем на газели, осуществлял сбор ТКО на кольцевых маршрутах частного сектора в Первомайском, Советском, Кировском районах мегаполиса и Барышевском сельсовете НСО. А в конце весны открыл ту самую «грузовую» категорию С в водительских правах и стал водителем мусоровоза с задней загрузкой. Теперь Николай Евгеньевич обслуживает контейнерные площадки Октябрьского района Новосибирска.

Почетное 2 место занял Александр Николаевич Феркович, Артем Анатольевич Макеев – бронзовый призер соревнований.

Региональный оператор поздравляет победителей и благодарит всех участников I конкурса профмастерства «Лучший водитель».

«Считаю, что именно водитель мусоровоза является основой успешной работы любого предприятия, занятого в сборе и транспортировании ТКО. Поэтому нами было принято решение организовать и провести конкурс профмастерства среди водителей коммунальной техники. Конкурс прошел успешно, и мы планируем сделать его традиционным. На следующий год пригласим к участию водителей мусоровозов из муниципальных районов Новосибирской области», – прокомментировал мероприятие директор МУП «САХ» Андрей Зыков.