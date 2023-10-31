Соцфонд объявил о повышении выплат неработающим пенсионерам в 2024 году в Новосибирске

В Новосибирске Соцфонд объявил о повышении выплат неработающим пенсионерам в 2024 году.

Центр управления регионом в Новосибирской области провел конференцию, на которой поучаствовал управляющий Отделением Социального фонда Российской Федерации по Новосибирской области Александр Терепа. Он пояснил, что через Социальный фонд устанавливаются различные доплаты к пенсии для различных категорий граждан — они могут быть установлены для лиц старше 80 лет, летчиков, шахтеров, родителей, заботящихся о несовершеннолетних детях, а также для граждан с «северным» и сельским стажем, с низким доходом и других льготных категорий граждан.

В 2024 году социальная доплата к пенсии станет федеральной, а размер прожиточного минимума для получателей пенсии будет в размере 13 173 рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже этой суммы, дойдут до уровня прожиточного минимума.

Напомним, что Государственная дума приняла проект закона, по которому пенсии с 1 января 2024 года проиндексируют на 7,5 процента.