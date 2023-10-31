Стало известно, почему работодатель может вызвать на работу в выходные

Работодатели смогут вызывать сотрудников на работу даже в выходные дни.

Роструд сообщил о том, что по действующему законодательству, работодатели имеют право вызвать сотрудников на работу в выходные дни в случае неотложных ситуаций, которые влияют на работоспособность организации.

Ведомство ссылается на 113 статью Трудового кодекса. Они отметили, что подобное действие допускается только в экстренных случаях, где от него зависит эффективность работы предприятия.

Информация об этом опубликована на сайте онлайнинспекция.рф.