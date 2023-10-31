Три ДТП парализовали движение на кольце площади Кирова в Новосибирске

В Новосибирске огромная пробка образовалась вокруг кольца на площади Кирова утром 31 октября.

Утром 31 октября в Новосибирске вокруг кольца на площади Кирова образовалась большая пробка. Сервис 2ГИС оценивает заторы в 7 баллов.

Согласно данным сервиса, на кольце три автомобиля в правом, левом и среднем ряду попали в ДТП. Из-за этого четырёхкилометровые заторы образовались на улицах Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

Новосибирские автомобилисты предполагают, что затор образовался из-за утреннего снегопада. Они возмущаются в комментариях сервиса.

«Это прикол какой-то. Как можно на одном кольце стоять 30 минут?» — спрашивают одни.

«А так хотелось на лекцию. Жаль, что опаздываю!» — пишут другие.

«Когда-нибудь фуры перестанут выезжать на кольцо и останавливаться, но не в этом мире», — жалуются третьи.

Напомним, что днём 31 октября в Новосибирске температура воздуха составит от –3 до –1 градуса. Порывы ветра — до 14 метров в секунду.