В аптеках Новосибирска исчез препарат от шизофрении

В Новосибирске из аптек исчез препарат «Трифтазин» от шизофрении.

Жители города массово начали жаловаться на то, что в местных аптеках Новосибирска исчез препарат от шизофрении «Трифтазин» — нейролептик фенотиазинового ряда, один из наиболее активных антипсихотиков.

У препарата даже нет аналогов, а единственная аптека, в которой можно найти таблетки, находится в Академгородке.

В «Новосибирской аптечной сети» отметили, что врачи могут подобрать любой аналог.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в аптеках пропали препараты от диабета «Оземпик» и «Ребелсас». Местная жительница Татьяна рассказала, что единичные аптеки продолжают продавать эти лекарства, но их цена достигает более 20 тысяч рублей за упаковку.