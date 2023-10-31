В Новосибирске мужчина попросил два дополнительных места в самолёте, а получил штраф

Пьяный сибиряк потребовал два дополнительных места в самолете.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Дальневосточному округу, пьяный 43-летний житель Кемеровской области направлялся из Владивостока в Новосибирск на самолёте, но перед этим решил попросить у стюардессы два дополнительных места. Мужчина свою просьбу аргументировал тем, что недавно перенёс тяжёлую операцию на позвоночник и ему тяжело долго сидеть. Но стюардесса отказала мужчине, на что он отреагировал очень агрессивно. Девушка была вынуждена вызвать полицию.

Сотрудники МВД проводили пассажира в дежурную часть и предложил пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался. Тогда на него составили административный протокол и штраф от 500 до 1500 рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в новосибирском аэропорту задержали пьяного томича, который устроил дебош в самолёте.