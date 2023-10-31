В Новосибирске наркоторговцы устроили разборки с пистолетом

Наркоторговцы и наркоманы устроили ночью дебош возле подъезда – у одного из них был пистолет.

В группе «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с камеры наблюдения, где были зафиксированы мужчины в неадекватном состоянии. Они ломились в подъезд, а один из них держал в руке пистолет, которым вследствие начал угрожать и бить собеседника.

Жители улицы Фрунзе, 65, города Новосибирск возмущены тому, что в их подъезде на постоянной основе находятся наркоторговцы и наркоманы. А приходят они к женщине, матери шестерых детей, которая также занимается нелегальной продажей наркотиков.

«На протяжении нескольких лет ломятся наркоманы, тут же и употребляют. Не говоря уже о порче общедомового имущества. Хозяйка наркопритона разводит антисанитарию и доходит до того, что ребёнок из этой семьи приносит в школу тараканов в рюкзаке, директор школы делает вид, что в данной семье всё в порядке и закрывает глаза на это», — сообщил анонимный отправитель видео.

Соседи хотят добиться справедливости и донести инцидент до органов власти.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 20-летней жительнице Новосибирска грозит пожизненный срок за наркотики.