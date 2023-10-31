В Новосибирске общественники добиваются отмены концерта певицы Инстасамки

Общественники Новосибирска хотят отменить концерт певицы из-за её песен.

Эпатажная певица Инстасамка, за плечами которой большое количество скандалов, планирует приехать с концертом в Новосибирск весной следующего года, но местные общественники и активисты хотят отменить её выступление, аргументируя это тем, что певица поспособствует ухудшению демографической ситуации.

Предстоящим концертом уже заинтересовался руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

«Вы знаете, что мы уже вымираем? Как нация, как российский народ? Она приедет, и будет развращать нашу молодежь. С этой мерзостью надо бороться», — прокомментировал Сергей Майоров для портала Atas.info.

Общественники высказываются против певицы Инстасамки, так как в своих песнях она открыто использует нецензурную лексику, упоминает запрещённые вещества, а также поёт о половых отношениях между мужчиной и женщиной. И, в связи с тем, что певицу слушают в основном подростки, общественники придерживаются мнения о том, что Инстасамка загубит молодое поколение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске после скандала с Арбениной могут отменить концерт XOLIDAYBOY из-за критики СВО.