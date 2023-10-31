В Новосибирске сохранят дороги с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект поможет сохранить новосибирские дороги.

Проект по мониторингу состояния дорог с помощью технологий искусственного интеллекта запустили в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Испытания технологии начнут в Новосибирске, Бердске и Новосибирском районе. Автономные мобильные комплексы нейросетевой аналитики установили на автобусах. Они будут анализировать состояние дорог, бордюров, разметки, неработающих фонарей, люков. Кроме того, эта технология выявит переполненные мусорные контейнеры, незаконные граффити, а также кондиционеры на фасадах в неположенных местах.

Как отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, в системе «Безопасный город» создадут специальный личный кабинет для руководителей муниципальных образований.

«По результатам полученной аналитики состояния дорог и городского хозяйства глава администрации и сотрудники профильных подразделений смогут оперативно реагировать на оповещения в системе и планировать ремонтно-восстановительные работы», — подчеркнул он.

Проект введут в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, что в Новосибирской области незаконный вывоз мусора теперь будет фиксироваться на видеокамеры.