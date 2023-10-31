В Новосибирске улица Ленина станет пешеходной на 2,5 месяца

Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной с 17 ноября — там снова проведут новогодние мероприятия, как и в прошлом году.

Как сообщили в мэрии Новосибирской области, проезд для автомобилей перекроют на улице Ленина на период с 17 ноября по 1 февраля. Нельзя будет проехать по дорожному участку от площади Ленина до Советской. Исключение сделают для служебных машин медиков, коммунальщиков и спасателей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что участок улицы от площади Ленина до улицы Советская перекрывали для празднования 130-летия Новосибирска. В пешеходной зоне протяженностью 550 метров устроили фестиваль цветов и установили светящиеся деревья. Зимой это пространство также становится пешеходным, на улице устанавливают светящиеся гирлянды и подготавливают зону для Нового года.