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общество

В Новосибирске умер создатель оркестра русских народных инструментов

Фото: Министерство культуры НСО

Скончался создатель оркестра русских народных инструментов в Новосибирске.

На 84-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР Борис Гурин. Он был создателем хора и оркестра русских народных инструментов. Об этом сообщило Министерство культуры Новосибирской области.

В 1976 году Борис Гурин создал оркестр русских народных инструментов, а также лично писал большое количество произведений для него.

Прощание с музыкантом пройдёт 1 ноября в 13:00 по адресу 1-е Мочищенское шоссе, 21Б.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что умер российский актёр Михаил Тощев, известный своими ролями в популярных сериалах. Артисту было 60 лет.

Напомним, что скончался российский блогер Дядя Слава. В последние годы он боролся с раком.

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Валерия Митрохина
Журналист

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