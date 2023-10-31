В Новосибирске умер создатель оркестра русских народных инструментов

Скончался создатель оркестра русских народных инструментов в Новосибирске.

На 84-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР Борис Гурин. Он был создателем хора и оркестра русских народных инструментов. Об этом сообщило Министерство культуры Новосибирской области.

В 1976 году Борис Гурин создал оркестр русских народных инструментов, а также лично писал большое количество произведений для него.

Прощание с музыкантом пройдёт 1 ноября в 13:00 по адресу 1-е Мочищенское шоссе, 21Б.

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