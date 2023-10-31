В Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским органом

Пациента с донорским сердцем впервые в России вылечили от онкологии.

Врачи из Новосибирска впервые в России вылечили от онкологии пациента с донорским сердцем. У мужчины выявили рак лёгкого III стадии. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина.

Известно, что 60-летнему слесарю из Новосибирска пересадили донорское сердце 12 лет назад. Все эти годы за его состоянием наблюдали врачи. Онкологию у мужчины обнаружили во время очередного осмотра. По словам специалистов, болезнь развивалась стремительно.

В результате пациента направили на лучевую терапию, что привело к регрессу заболевания.

«Раньше при таком сочетании патологий лечение рака лёгкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни», — заявили в клинике.

Теперь новосибирец лежит в кардиохирургическом отделении для более детальной диагностики сердечно-сосудистой системы. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что местная жительница Мария Капустина стала первым в Новосибирске донором костного мозга, сдавшим пробу по почте. Своим опытом она поделилась с корреспондентом «Сиб.фм».