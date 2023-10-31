В регионе подписано концессионное соглашение на строительство Левобережного комплекса по переработке ТКО

В Правительстве Новосибирской области 31 октября подписали концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов – КПО «Левобережный», планируемого к размещению на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района.

Подписи под документом поставили министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов и директор МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков. Предприятие выиграло открытый конкурс на строительство и эксплуатацию объекта за счет лучших предложенных условий – переработки 78% отходов.





Подписание соглашения прошло под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки. Он отметил, что создание современной системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза, определено Указом Президента Российской Федерации. В Новосибирской области разработка нового концессионного соглашения проводилась Правительством региона при постоянном взаимодействии с депутатским корпусом, экспертами, общественностью и при четком соблюдении природоохранного законодательства.



«Строительство комплексов начнется только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации. Обязательным приложением к проектной документации, направляемой на экологическую экспертизу, являются материалы обсуждений объектов с гражданами, то есть концессионеры обязаны подробно рассказать жителям о проектах. Если проекты не пройдут государственную экологическую экспертизу, они не будут реализованы», – подчеркнул замгубернатора.





Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов добавил, что согласно условиям, установленным соглашением, объем инвестиций концессионера МУП «САХ» в создание концессионного объекта составит более 3,2 миллиардов рублей. Объект рассчитан на годовой прием ТКО, включая КГО, массой 300 000 тонн. Ввод в эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов с момента регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта, – 24 месяца.





«Параметры концессионного объекта позволят сортировать 100% отходов, поступающих на комплекс, а применяемые на комплексе технологии: выборка вторичных материальных фракций из ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО, изготовление RDF-топлива, применение в хозяйственных целях щепы и вторичного щебня – снизят захоронение поступающих отходов в пять раз, до 22%. Соответственно, полигон будет малой частью концессионного объекта, где будут захоранивать «сухие хвосты» – отходы, которые в настоящее время невозможно включить в замкнутый цикл экономики», – прокомментировал директор МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков.





Планируемый к возведению КПО «Левобережный» будет размещаться в 3,3 километрах от села Верх-Тула Новосибирского района. Это расстояние от комплекса до ближайших жилых домов. Ввод в эксплуатацию новых комплексов по переработке ТКО в регионе позволит прекратить захоронение мусора на старых полигонах – Хилокском и Гусинобродском, ресурс которых практически исчерпан, после чего они будут рекультивированы.