Велесова ночь 31 октября 2023: что это и как отмечают славянский Хеллоуин?

Издревле на Руси в ночь с 31 октября на 1 ноября празднуется Велесова ночь. В современных реалиях она моет стать прекрасной альтернативой чужеземному западному Хеллоуину.

Общее у этих двух праздников лишь дата да традиция поминания ушедших родственников. В славянском варианте ночь с 31 октября на 1 ноября считалась вратами в зиму, а значит открывала двери между мирами и злые духи и души умерших родных до самого утра беспрепятственно бродили по земной территории.

Славяне верили, что души умерших близких людей в ночь на 1 ноября посещают родные дома, потому стол накануне вечером накрывали с расчетом на них, ставя пустые тарелки и старались лечь спать пораньше, поскольку именно во сне мёртвые души могли подсказать что-то важное, дать защиту и предупредить о каком-то глобальном событии в семье, поясняет российский эзотерик Аделина Панина.

Традиция наряжаться в маски сложилась в силу страха – предки верили, что злые духи рыщут по земле в эту ночь и могут украсть живую душу, затащив в тёмный мир. Потому выходили на улицу в ночь на 1 ноября только по крайней необходимости, а чтобы духи приняли человека за своего, рядились в маски и лохмотья.

В современной интерпретации можно устроить вечером 31 октября совместный с детьми просмотр старых фото и рассказать им о предках. Вторым прекрасным вариантом проведения Веселосовой ночи может стать чтение старых славянских сказок или приготовить для родных магический вечер с простыми фокусами.