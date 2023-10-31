Владелец обанкротившейся в Новосибирске сети «Холидей» Скороходов был замечен гуляющим по Ялте

Собственника некогда одной из самых крупных торговых сетей Новосибирска «Холидей», в прошлом – участника российского списка Forbes, разорившегося Николая Скороходова заметили гуляющим по Ялте.

Восхождение торговой сети «Холидей» началось в 2000-м году. Тогда открывается первый магазин в Новосибирске. Далее сеть начинает стремительно расти: магазины открываются в Томской, Омской, Кемеровской и даже Тюменской областях.

К 2015 году у сети уже более 300 торговых точек. Основателем компании ретейла являлся Николай Скороходов. К этому времени бизнесмен занимает высокие строчки в российском списке Forbes. В 2016 году «Холидей классик» входит в состав «200 крупнейших частных компаний России» с объёмом выручки 61,8 миллиарда.

Тогда же на сибирский рынок заходят федеральные сети. В частности, X5 Retail Group становится одним из совладельцев «Холидея». Борьба за существование для сибирской сети обостряется к 2018 году, тогда Николай Скороходов и его компаньоны погрязают в долгах.

В 2019 году начинается процедура банкротства компании «Холидей классик». Арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру реструктуризации долгов предпринимателя в июне: кредиторы не разрешали продать имущество компании единым лотом.

«Реестр требований кредиторов составляет более 16 миллиардов рублей, а общий размер долгов с учётом привлечения Николая Скороходова к субсидиарной ответственности, по нашим оценкам, может превысить 30 миллиардов рублей»,

– сообщал в то время представитель «Альфа-банка», которому Скороходов задолжал основную сумму, Владимир Сенькин.

В Арбитражный суд Новосибирской области с 2019 по 2020 год обратились сразу несколько бывших партнёров, требуя признать Николая Скороходова несостоятельным. Все они в большинстве удовлетворены.

Впрочем, иски продолжали сыпаться и в последние годы. Так, в 2022-м «Альфа-Банк» потребовал ещё более 66 миллионов рублей в рамках банкротства «дочки» «Холидея» ООО «Кора-ТК», которое представляло сеть магазинов в Кемеровской области.

Часть судебных тяжб ещё не окончено, а в 2021 году в рамках банкротства Николаю Скороходову запретили выезд за границу. Как сообщает источник Сиб.фм, бывший миллионер сейчас прекрасно проживает в Ялте.

«Его можно постоянно увидеть прогуливающимся по набережной. Его жена открыла школу. В общем-то, обанкротившийся сибирский миллионер сейчас живёт неплохо»,

- сообщает источник Сиб.фм.