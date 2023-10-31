Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 31 октября

Израиль втягивает в конфликт с Палестиной другие страны, называя ХАМАС вселенским злом, представители сектора Газа приехали в Кремль, а Россия заявила, что будет адекватно общаться с обеими сторонами ожесточенного противостояния.

По единодушному мнению политологов разных стран мира, Израиль всё больше напоминает Украину своим акцентом на нацизм, от которого евреи пострадали также, как жители Незалежной в годы Второй мировой войны.

К финалу второго осеннего месяца (это 24-тый день конфликта) израильские власти после недавнего визита группы ХАМАС в Кремль (обсуждались вопросы освобождения заложников и эвакуация россиян из Газы) заявили открытое недовольство позицией РФ и пообещали, что «Россия заплатит за поддержку израильских врагов».

В тоже время США в лице своего престарелого президента Джо Байдена заявили, что «будут поддерживать Израиль в его борьбе с ХАМАСом, сколько потребуется». В связи с этим Иордания отменила его визит в страну, поскольку население вышло на протестные против американской позиции митинги. Подобные протесты прошли в Турции, Каире, Йемене и в Иране (Тегеран обещал нанести ракетный удар по израильской Хайфе, если Израиль обострит конфликт).

Нетаньяху назвал ХАМАС нацистами и призвал мир к общей борьбе сил добра против сил зла, как во Вторую мировую войну, объявив израильтян «богоизбранными. Вот только восстание униженных и оскорблённых жителей Газы всё больше напоминает восстание в концлагере.

Это очень рискованная политика, которая грозит превратить Израиль в ближневосточную Украину, считают политологи разных стран. Они уверены, что и Израиль, и Украина быстро вооружаются с одинаковой задачей — защитить важнейшие американские интересы.