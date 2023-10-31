«Вы воняете, животные»: мамы новосибирских школьников откровенно рассказали об учительском буллинге

В Новосибирске участились случаи, когда учителя оскорбляют и унижают детей при всем классе. Корреспондент Сиб.фм попытался выяснить, куда обращаться родителям, если на их ребёнка повысили голос в школе.

«Ваш ребёнок вас обманывает»

В одной из школ в микрорайоне Родники учитель русского языка и литературы часто повышала голос на пятиклассников. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала мама ученицы.

По её словам, учительница некорректно себя вела по отношению к детям и часто занижала оценки.

«Нам разрешили любые тетради, но однажды она подошла к моему ребёнку, взяла тетради в руки и кинула, заявив, что такие носить в школу нельзя», — делится Алина (имя изменено).





Алина рассказала, что её ребёнок всегда училась на одни пятерки, однако с появлением нового учителя появились и двойки. По её словам, педагог занижал оценки даже из-за неуверенного прочтения стихотворения.

Тогда мама решила разобраться и обратилась к классному руководителю, которая подтвердила, что действительно имеются проблемы с педагогом.

«Классный руководитель передала информацию учительнице русского языка, которая после этого, действительно, изменилась в лучшую сторону — нас стало все это устраивать, она перестала кричать и занижать оценки, но я решила закрепить результат и обратиться к руководству», — поделилась Алина.

По словам матери, она только со второго раза записалась через приемную к заведующей, которая сказала, что никаких проблем с учителем нет, обвинив во всём детей.

«Заведующая сказала, что нет никаких проблем. Сказала, что мой ребёнок меня обманывает. Диалога у нас никого не вышло, я ушла ни с чем. Я не хочу, чтобы уволили учителя, но мне хотелось, чтобы родителей слышали и давали обратную связь», — сетует собеседница.

«Вы воняете, животные»

Родители учеников пятого класса школы в Октябрьском районе рассказали, что их детей постоянно оскорбляют и не дают высказать свое мнение.

По их словам, учитель физкультуры назвал детей «дебилами» и «животными», а также сказал, что они воняют. После инцидента дети вернулись домой в слезах и рассказали родителям о учителе.





Родители учащихся обратились к директору, которая принесла извинения за педагогов.

«Я опозорю тебя перед всем классом»

В Новосибирске в школе №40 учительница русского языка и литературы Радость Мельникова держала девочку за руку и угрожала, что унизит перед всеми одноклассниками.

«Ты будешь делать то, что я скажу, и рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз ты меня обзовешь, я сниму с тебя штаны и опозорю перед всем классом», — заявила она.

Директор учебного заведения Юлия Голованова отказалась комментировать инцидент корреспонденту Сиб.фм, а в мэрии города отметили, что сообщение, опубликованное в соцсетях, не может быть основанием для официальной проверки. В администрации порекомендовали родителям подать жалобу в департамент образования.

«Вы дауны»

В Новосибирске в школе №11 учитель физкультуры оскорблял учеников в спортивном зале. В опубликованном в соцсетях ролике слышно, что мужчина назвал учеников даунами. Дети также пожаловались, что физрук общается с ними как "на зоне".

Сам учитель заявил, что даунами детей не обзывал, а использовал это слово в сравнительном ключе. В руководстве школы отметили, что ранее жалобы на него не поступали. Директор школы запросил у учителя объяснительную, но отметил, что увольнять его не за что.

Принудительные обыски

В школе №32 в Новосибирске учитель биологии проводила обыски у школьников на наличие вейпа.

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлен момент обыска. По словам учеников, педагог обыскивала их возле мужского туалета, трогая детей в различных местах.

Телефон — лучший помощник

Правозащитница из Новосибирска Анна Тажевой рекомендует ученикам и их родителям фиксировать все оскорбления и унижения от учителей на телефон. Можно как на диктофон, так и на видео.

«Рекомендую родителям купить небольшой диктофон и кинуть его в рюкзак ребёнку. Запись там длинная»,— поделилась Тажеева.





По её словам, как будет выявлено нарушение, можно обраться в её организацию «Поборам стоп» или же обнародовать запись в социальных сетях и СМИ, а также обратиться в прокуратуру.

«Я вообще рекомендую обращаться по всем направлениям — СМИ, прокуратура, департамент образования. Нужно обязательно опубличивать данного учителя, что ему не сошло всё с рук»,— заключила общественница.