Житель Новосибирска отправился на год в колонию из-за повторной пьяной езды

В Новосибирске суд отправил любителя пьяной езды в колонию-поселение, а также лишил прав и конфисковал деньги с продажи машины.

В Новосибирске суд отправил 32-летнего мужчина в колонию-поселение, а также лишил прав и конфисковал деньги с продажи машины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, у обвиненного уже была судимость за подобное правонарушение. Железнодорожный районный суд города Новосибирска признал мужчину виновным по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, если у лица уже есть судимость за аналогичное преступление).

Подсудимый не отрицал свою вину, но утверждал, что автомобиль «ВАЗ-2112» не принадлежит ему, но в ходе судебного следствия он признал, что продал машину за 60 тысяч рублей.

Ему дали 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении, а также лишение права управления транспортными средствами на 3 года и 7 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора и конфисковал денежную сумму в размере 60 тысяч рублей, так как согласно статье 104.2 УК РФ, конфискации подлежит сумма, соответствующая стоимости автомобиля.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском заведующую аптекой приговорили за взятку в 67 тысяч.