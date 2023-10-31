Жительница Новосибирска пронесла в ночной клуб живую змею

Жительница Новосибирска пришла в ночной клуб в образе русалки и с живой змеёй.

28 октября девушка в костюме русалки и с живой змеёй в руках пришла на хэллоуинскую вечеринку в одном из ночных клубов Новосибирска. Об этом она сообщила корреспонденту «Сиб.фм».

По словам девушки, тематика вечеринки была посвящена славянской мифологии. Однако не все гости выбрали соответствующие костюмы.

«В итоге тематика в конкурсе абсолютно не учитывалась. Зачем тогда её было вообще задавать? Я отталкивалась от неё. Образ Русалки мне понравился больше, чем Баба Яга или Леший», — рассказывает сибирячка.

Морская жительница с зелёной кожей, трезубцем и змеёй на руке позировала перед публикой на конкурсе костюмов. Как отмечает девушка, змеи живут у неё дома уже более десяти лет. На сегодняшний день она содержит четырёх змей.

«В клуб со змеёй пустили, но с нюансами. Её до начала конкурса держали у администрации», — подчёркивает девушка.

Сибирячка заняла первое место в конкурсе страшных костюмов и выиграла iPhone 15.

Напомним, что актёр реалити-квестов «выХод» в Новосибирске Аарон рассказал корреспонденту «Сиб.фм» о травмах на работе и способах вызвать ужас у гостей.