Аналитики назвали самую простую для трудоустройства профессию

Результаты опроса показали, что россияне считают профессию курьера самой простой для трудоустройства.

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, на какие профессии, по мнению россиян, легче всего устроиться. Так, 57% опрошенных считают, что в этот перечень входит работа курьером. Об этом сообщает RT.

В этот же список вошла профессия охранника — о ней упомянули 49% респондентов, следующая — грузчик (40%). Другие 20% граждан уверены, что сейчас проще всего стать водителем, 7% — поваром, 5% — маркетологом.

В исследовании также отмечается, что 27% опрошенных полагают, что в профессии, на которую легко устроиться, нет высокого уровня ответственности и эмоционального напряжения.

Напомним, аналитики выяснили, как работники разных поколений откладывают на корпоративную пенсию.