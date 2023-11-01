Банки повышают ставки по вкладам и накопительным счетам

Об изменении со 2 ноября ставок по вкладам объявил ВТБ. В среднем рост ставок составит 2,5 п.п., говорится в сообщении кредитной организации. По накопительным счетам ставки увеличатся с 1 ноября.

Ранее эксперты отмечали, что решение Центрального банка повысить ключевую ставку до 15% даст сигнал финансовому рынку продолжить рост ставок по вкладам и накопительным счетам.

«Решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года. Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям. Россияне научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке, поэтому в ближайшее время мы увидим еще одну волну резкого спроса на сберегательные инструменты», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По прогнозам эксперта, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1%-1,4%. Это повлияет на динамику рынка пассивов, который в этом году может вырасти на 20%. Рублевые депозиты вырастут с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года.