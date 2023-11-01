Будут стрелять в лоб: Кадыров жёстко поставил на место зачинщиков беспорядков

Грозный глава Чечни предложил не церемониться с зачинщиками массовых беспорядков, подобных погрому Махачкалинского аэропорта и четвертую пулю пускать им в лоб.

Попытка захвата и массовые в конце октября текущего 2023 года беспорядки в Дагестане не оставили равнодушным никого в российском обществе. Активно идёт обсуждение ситуации и в высших кругах власти.

Одни пытаются оправдать зачинщиков, напоминая, что их спровоцировали и «подогрели» профессиональные подстрекатели из западных и украинских СМИ, напрямую призывавшие захватить самолет с израильтянами на борту в аэропорту Махачкалы, чтобы наказать их за погибших паленстинцев.

Другие, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, славящийся своим грозным нравом, уверены, что церемониться с организаторами нельзя, какими бы мотивами они не руководствовались.

Кадыров предложил применять простую и действенную схему для подавления массовых беспорядков: «Три предупредительных в воздух, четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут, это мой приказ», написал он в своём телеграмм-канале Kadyrov_95.

Также политик призвал отказаться от митингов, погромов и призывов к совершению насильственных действий и ни в коем случае не идти на поводу у врагов Российской Федерации.