«Единая Россия» организует мероприятия ко Дню народного единства

Активисты партии проведут флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО.

В преддверие 4 ноября стартовала акция «Россия – единая семья». Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки — местного производства, отражают национальный колорит и региональные традиции.

Из Новосибирской области посылка с подарками отправлена в Кемеровскую. В каждом подарке — таежные дары, продукция шоколадной фабрики, сувенирная продукция. Кроме Кузбасса подарки ко Дню единства региональное отделение «Единой России» также отправило в Луганск, рассказала руководитель РИК Юлия Швец.

«Активисты партии, депутаты навестят семьи мобилизованных, передадут подарки, узнают, с какими трудностями, возможно, там столкнулись. Пройдут ставшие традиционными шествия и митинги. На улицах будут раздавать ленточки-триколоры, запустят флешмобы, посвященные единству народов России. Также при поддержке партии пройдут различные мастер-классы, фестивали национальных кухонь, где можно будет познакомиться и с традициями народов, их бытом и не только посмотреть, как блюдо готовят, но и попробовать самому», — сказала Юлия Швец.