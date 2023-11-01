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общество

«Единая Россия» организует мероприятия ко Дню народного единства

Фото: А. Грибакин

Активисты партии проведут флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО.

В преддверие 4 ноября стартовала акция «Россия – единая семья». Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки — местного производства, отражают национальный колорит и региональные традиции.

Из Новосибирской области посылка с подарками отправлена в Кемеровскую. В каждом подарке — таежные дары, продукция шоколадной фабрики, сувенирная продукция. Кроме Кузбасса подарки ко Дню единства региональное отделение «Единой России» также отправило в Луганск, рассказала руководитель РИК Юлия Швец.

Фото «Единая Россия» организует мероприятия ко Дню народного единства 2

«Активисты партии, депутаты навестят семьи мобилизованных, передадут подарки, узнают, с какими трудностями, возможно, там столкнулись. Пройдут ставшие традиционными шествия и митинги. На улицах будут раздавать ленточки-триколоры, запустят флешмобы, посвященные единству народов России. Также при поддержке партии пройдут различные мастер-классы, фестивали национальных кухонь, где можно будет познакомиться и с традициями народов, их бытом и не только посмотреть, как блюдо готовят, но и попробовать самому», — сказала Юлия Швец.

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Карина Чиркова
Журналист

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