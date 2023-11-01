Фотонные интегральные схемы. Как снизить стоимость космических полётов и плату за интернет?

Каким образом могут быть связаны сейсмоустойсивые здания, космические корабли, дата-центры и микроэлектроника? Казалось бы, это совершенно несвязанные друг с другом понятия. Однако не спешите с ответом, ведь именно в этих сферах могут применяться технологии фотонной электроники.

О перспективах применения фотонных интегральных схем в подкасте «3.14 Будущее наступило» рассказали аспиранты Сколтеха и научные сотрудники «ФИСТЕХА» Иван Казаков и Кирилл Малахов.

На фото: Иван Казаков

Вместе с учёными мы побываем в космическом, воздушном и наземном пространстве и узнаем, как снизить стоимость космических полетов, цены на самолеты и плату за интернет. Вы узнаете, на каких принципах работают фотонные интегральные схемы и чем они отличаются от привычных нам транзисторных микросхем. Найдем признаки, по которым можно отличить на глаз тразисторные схемы от схем на фотонных чипах и постараемся спрогнозировать, когда фотонные интегральные схемы станут частью нашей обыденной жизни.

Проект создан в рамках проекта «3.14 Будущее наступило» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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