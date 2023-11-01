Город грехов. Новосибирск XX века захватила проституция — как с ней боролись

В начале XX века проституция была распространённым явлением на территории Российской Империи, и Новониколаевск не стал исключением. В городе работали десятки «ночных бабочек» и появлялись новые притоны, а люди стали массово заболевать сифилисом. На каких улицах располагались бордели, как боролись с эпидемией сифилиса и сколько стоила ночь с проституткой в довоенный период — в материале «Сиб.фм».

Селение Новая Деревня было основано в 1893 году во время постройки железнодорожного моста через Обь при проведении Транссибирской магистрали. Инициатором строительства стал император Александр III, из-за чего спустя год селение переименовали в посёлок Александровский. Уже в 1895 году посёлок снова получил новое имя в честь действующего императора Николая I — Новониколаевск. К 1903 году населённая территория получила статус города.

Дореволюционный период

По словам главного врача Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера Виктории Онипченко, заболеваемость в молодом Новониколаевске росла стремительно из-за активной переселенческой политики.

«В Новониколаевске был низкий уровень медицины, нехватка или полное отсутствие врачей, плохое санитарное состояние города в целом. Это создавало благоприятную обстановку для распространения инфекционных болезней. В результате в 1904 году в городе открыли заразный барак, положивший начало будущей инфекционной больнице», — рассказывает главврач.

Как отмечает Виктория Онипченко, из-за плохого санитарного развития Новониколаевска эпидемиологическая обстановка в городе оставляла желать лучшего. Положение ухудшилось к началу Первой мировой войны в 1914 году.

«Новониколаевск, будучи важнейшим сортировочным центром глубокого тыла империи, ежедневно принимал и направлял пассажирские потоки, военные части и военнопленных. Станция “Новониколаевск” и привокзальная городская часть были переполнены людьми», — подчёркивает главврач.

Доктор исторических наук Владислав Кокоулин добавил, что в дореволюционный период в Новониколаевске находился целый квартал «домов терпимости». Он работал днями и ночами на улице Инской — единственной сохранившейся улице Новониколаевска с начала XX века.

«Например, домашний притон Елизаветы Абрамовны Левиной. У неё в усадьбе было несколько домов и два ватерклозета (деревянный и каменный). Находящаяся сегодня на его месте гостиница “Набережная”, наверное, могла бы удивиться количеству постояльцев мадам Левиной. Упоминаются в полицейских документах по Инской и такие достопочтимые фамилии, как Урбах, Эдельман, Терентьевы, чей дом ныне является памятником архитектуры», — пишет краевед Константин Голодяев в колонке для «Сиб.фм».

По его словам, первые притоны возникали хаотично. Однако с легализацией проституции улучшилось качество услуг и порядок публичных домов. Заведения должны были находиться вдали от церквей и школ и не должны были иметь вывеску. Окна прикрывали занавесками, а на ночь — ставнями. Внутри «дома терпимости» запрещалось вешать портреты царских особ. Девушкам разрешали играть на пианино и посещать бани. Минимальный возраст занятий проституцией повысили до 21 года.

«Девиц поставили на учёт, завели смотровые книжки. Вот, например, жёлтая книжка, найденная в доме содержательницы интегрального музея-квартиры мадам Близнюк. Наша настоящая сибирская “жрица” Матрона Малькова. И совсем не “жёсткая”. В книжке правила поведения прописаны, есть еженедельные подписи врача», — объясняет Голодяев.

Послереволюционный период

После революций 1917 года эпидемиологическая обстановка в Новониколаевске продолжала ухудшаться, а с началом Гражданской войны санитарные условия стали катастрофическими. Основным источником возникновения сифилиса оставалась проституция.

«Одна из причин распространения социальных болезней — это плохие условия жизни населения и теснота проживания. Известно, что на одного жителя города приходилось 4,5 квадратных метров жилья. В то время минимальная санитарная норма составляла 9–10 квадратных метров», — поясняет Виктория Онипченко.

В 1922 году сибирское краевое управление Красного Креста начало изучать распространение и способы борьбы с сифилисом в сельской местности. Для этого создавали передвижные лечебно-обследовательские отряды, которые отправлялись в эпидемические очаги распространения заболевания. В результате были организованы стационарные венпункты.

Оказание помощи в лечении социальных болезней в Новониколаевске в то время было не системным и плохо организованным. В отдельных районах города она и вовсе отсутствовала. Однако в начале декабря 1923 года Новониколаевский Губздрав открыл венерологический диспансер, который и занимался лечением социальных болезней. Для этого было отремонтировано подходящее помещение, снабжено необходимым оборудованием и клиническим инструментарием, а также приглашены врачи.

В декабре 2023 года новосибирский кожвендиспансер отметит 100-летнюю годовщину.

Места и цены

Владислав Кокоулин напоминает, что Новониколаевск расширялся довольно быстро. В период революций, Гражданской войны, НЭПа он заполнялся беженцами, представителями уголовного мира и деревенскими девушками. Все они искали «лёгкого заработка».

«Если посмотреть газетную хронику тех времён, то можно сделать вывод, что большинство проституток в городе были приезжими и неимущими. Но иногда встречались среди проституток и женщины образованные из числа телеграфисток, конторщиц, артисток», — подчёркивает специалист.

Как отмечает собеседник, притоны накрывали в разных уголках Новониколаевска. Один из самых известных находился на улице Кузнецкой, нынешней улице Ленина.

«Были притоны и возле железнодорожного вокзала, и возле Военного городка. Часто встречались притоны в “нахаловках” — там были все условия для этого: скученность населения, редкие визиты милиции и возможность скрыться в путанице улиц. О масштабах этого явления можно судить по тому факту, что за первый квартал 1926 года уголовный розыск обнаружил 140 притонов в городе», — поясняет Кокоулин.

По словам эксперта, притоном мог оказаться даже благополучный с виду дом. Хозяева не афишировали занятия своих «квартиранток». Девушек выдавали их клиенты, которые злоупотребляли самогоном и устраивали пьяные кутежи.

«Клиентами проституток были люди самого разного социального положения – военные, госслужащие, сотрудники кооперативов, рабочие, учащиеся, представители уголовного мира. Если накрывали притон, то проститутки как правило не называли имена своих клиентов, указывая на то, что это “случайные знакомые”», — рассказывает Кокоулин.

Кроме того, проститутки-индивидуалки бродили в людных местах в поисках клиентов: саду «Альгамбра», в тени деревьев, в пивной, кафе, ресторанах и даже на Красном проспекте.

В середине 1920-х годов в Новониколаевске девушки брали за «услуги» от трёх до пяти рублей. Эксперт привёл пример для сравнения цен.

«Хлеб стоил 15 – 20 копеек, десяток яиц – 35 копеек, килограмм картофеля – 5 копеек, килограмм мяса – 35 – 50 копеек. Заработная плата была различной, но, например, рабочий получал от 40 до 50 рублей».

Облавы и трудовое перевоспитание

Историк подчёркивает, что проституция в 1920-е годы не считалась правонарушением. В уголовном кодексе РСФСР 1922-го года предусматривалось наказание только за принуждение к занятиям проституцией и содержание притонов. Сами работницы считались жертвами системы.

По словам Кокоулина, борьба с проституцией велась двумя путями: милицией и комиссией при Сибкрайздраве. Милиция занималась облавами в местах расположения притонов, а комиссия рассказывала о последствиях контакта с проститутками. Эксперт добавил, что в 1928 году в Новониколаевске был зафиксирован всплеск венерических заболеваний, в частости сифилиса. Работниц отправляли на «трудовое перевоспитание», а уже в 1930-е годы — репрессировали.

«Что происходило в 1930-е годы и в последующие — сказать очень трудно из-за скудности и недоступности источников: милиция перешла в ведение НКВД и все милицейские архивы оказались в архиве НКВД. Газеты перестали обращаться к этой теме. Поэтому историки могут только гадать о том — пошла ли проституция на спад, или приобрела другие формы», — заключил историк.