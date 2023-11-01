Ипотека на нежилые помещения растет в Новосибирске в 1,7 раза быстрее

По данным ЦБ РФ, сентябрь 2023 года стал рекордным для Новосибирской области по количество ипотечных жилищных кредитов, полученных за последние 4,5 года.

Это касается и общего числа кредитов и ипотек, полученных под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Если добавить информацию, опубликованную Новосибирским РОСРЕЕСТРОМ, то картина становится еще полнее, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«На своем портале ЦБ РФ показывает 16 077 жилищных ипотечных кредитов, оформленных в регионе в 3 квартале 2023 года. РОСРЕЕСТ дает общее количество регистрационных записей об ипотеке 32 396, из них на жилые помещения приходится 50,3% — 16 288. Если смотреть динамику ипотек не на жилые помещения, то рост к 3 кварталу 2022 года составляет 90,2%, а на жилые 52,78% или в 1,7 раза медленнее», — уточнил эксперт.

В общем объеме ипотечного кредитования Новосибирска выросла доля парковок, кладовок и коммерческих помещений. В 2021 году удельный вес жилья составлял в объеме ипотечных кредитов 59,1%, сегодня — 50,3%, говорит он. Самый высокая динамика роста наблюдалась по кредитам под залог ДДУ увеличение к к 3 кварталу 2022 года — 241%, заключил Николаев.

Напомним, ранее в Новосибирске более 200 дольщиков получили новые квартиры.