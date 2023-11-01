Израилю объявила войну ещё одна страна

Война началась между Израилем и новой страной.

В палестино-израильском конфликте появился новый участник — Йемен. Официальное заявление о вмешательстве в конфликт было сделано представителями йеменских вооруженных сил. По данным портала Clubtc, десятки ракет уже были выпущены по Израилю.

"Вооруженные силы Йемена официально объявили войну Израилю", — гласит заявление. Представитель ВС Йемена Самир Альнамри также сообщил о запуске десятков баллистических ракет в сторону еврейского государства.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ на это Иерусалим неоднократно обстреливал и проводил рейды по Газе.

Некоторые государства также выразили готовность вмешаться в конфликт. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможном втягивании своей страны в войну. Власти Ирана также заявили о своем возможном вмешательстве, если Израиль начнет наземную операцию в Газе, сообщает Pravda.Ru.