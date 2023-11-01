Как изменилась жизнь россиян с 1 ноября

Первый день уходящей осени-2023 принёс нововведения в российские законы, которые в значительной степени отражаются на жизни всех россиян. Портал «Сиб.фм» публикует полный список обновлённых правовых инициатив.

Если говорить коротко, то социальная, военная и налоговая сферы жизни нашей страны уже с 1 ноября станут немного иными, поскольку с этой даты вступили в правовую силу некоторые нововведения.

1. С 01.11.2023 года – перерасчёт пенсий пожилым россиянам, перешагнувшим 80-летний возрастной порог или оформившим инвалидность первой группы.

2. С 01.11.2023 года – перерасчёт пенсий горнякам и членам лётных экипажей гражданской авиации (спецстаж от 25 лет) и жителям Крайнего Севера.

3. С 01.11.2023 года – льготная арктическая ипотека под 2 % годовых для жителей Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Мурманской и части Архангельской области, а также Республик Саха (Якутия), Коми и Карелии.

4. С 01.11.2023 года – старт осеннего призыва для жителей северных регионов России.

5. С 01.11.2023 года – обязательные условия к оснащению антиблокировочной системы тормозов (ABS) в автомобилях.

6. С 03.11.2023 года — внесудебное банкротство от 25 тысяч рублей (раньше минимальный порог составлял 50 тысяч) до миллиона (до вступления в силу поправок погасить разрешалось до 500 тысяч).

7. С 29.11.2023 года — внутридомовые и внутриквартирные системы станут обслуживаться одной газораспределительной компанией.