Какой сюрприз ждёт всех неработающих пенсионеров с 1 декабря

Многострадальный проект о 13-той пенсии в России ежегодно возобновляет попытки пробиться через Госдуму. Не стал исключением и уходящий 2023-ий.

С приближением декабря всё чаще звучат слухи о 13-той пенсии в России (автором инициативы был ещё Владимир Жириновский). Несколько попыток внести законопроект натолкнулись на замечания правительства РФ и счётной палаты. Контраргументами в этом споре стали два факта: отсутствие дополнительных 780 миллиардов рублей в федеральной казне и социальная несправедливость (проект предусматривал новогодние выплаты, равные привычной пенсии, а они очень разные у российских пенсионеров), пишет издание «Пенсионный блог».

В нынешнем году ряд депутатов пытались трансформировать идею о 13-той пенсии, приурочив её ко дню рождения каждого пожилого россиянина. Однако соответствующий документ, согласны данным некоторых источников, якобы внесённый в электронную базу Госдумы, так и повис в воздухе.

По мнению инициативной группы, нагрузка на бюджет в случае именинных выплат распределится равномерно, в отличие от новогодних, когда нужно перечислить огромную сумму бюджетных денег одномоментно.

По экспертной оценке многих аналитиков и политолог РФ, шанс получить 13-ю выплату для пенсионеров в 2023-м пока ещё остаётся ненулевым, поскольку ни о его рассмотрении хотя бы Нижней палатой Госдумы, ни о сроках, ни о внесении изменений в соответствующие правовые акты официальных сообщений не было.