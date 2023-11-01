Карьерный форум «Найти IT» прошел в Новосибирске при участии Сибирского банка и крупной IT-школы

В нем приняли участие крупные IT-компании и более 1,5 тысяч студентов ведущих вузов Новосибирска.

Карьерный форум с участием крупных технологических компаний, организованный для студентов, выпускников и молодых специалистов IT-направлений «Найти IT», прошел в Новосибирске.

Организаторы и компании-участники подготовили для молодежи несколько интерактивных зон. В их числе — активности от Сибирского банка и «Школы 21» — флагманского проекта индустрии образования компании. К форуму присоединились больше 1,5 тысяч студентов НГУ, НГТУ, СибГУТИ и других вузов.

Одним из спикеров форума стал директор новосибирского кампуса «Школы 21» Константин Селезнев. Он провел мастер-класс, где рассказал, как развивать необходимые ИТ-навыки и выбирать востребованную ИТ-специальность, а также поделился мыслями о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить работу мечты. На другом мастер-классе представители банка рассказали участникам, что такое нейросеть и как ее применить. Кроме того, молодежь на форуме познакомилась с представителями топовых IT-компаний, поучаствовала в Q&A-сессиях вместе со спикерами.

По итогам «Найти IT» студенты оставили на площадке больше 500 заполненных анкет для прохождения практики, стажировки и поступления в «Школу 21».

Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка Сбера:

«Как лучший работодатель страны* банк поддерживает в Сибири такие специализированные события для молодежи, как форум "Найти IT". Специалисты в сфере IT сегодня — одни из самых востребованных в стране, и в нашей компании в частности. За последние два года мы приняли участие, в том числе в качестве организаторов, в более чем 500 профориентирующих мероприятиях. Ежегодно практику в Сибирском банке проходят более 3,5 тысяч студентов, сотни из которых затем трудоустраиваются».

*Согласно рейтингу работодателей, составленному ГК HeadHunter, Сибирский банк признан лучшим работодателем среди компаний с численностью сотрудников свыше 5001 человека.