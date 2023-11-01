Комбат Панферов прокомментировал новые успехи отряда «Вега» в зоне СВО

Новые успехи отряда «Вега» на специальной военной операции прокомментировал первый командир Панферов.

Во время эфира федерального канала военный корреспондент Александр Коц рассказал о работе батальона «Вега» из Новосибирска. Он отметил, что сибиряки сражаются грамотно и их отвага вызывает восхищение.

«Работал с добровольческим батальоном “Вега”, с их беспилотчиками. При мне за день наколошматили несколько пикапов, вскрыли пару блиндажей, накрыли эвакуацию. И все это происходит в режиме обычной работы», — поделился корреспондент Александр Коц.

Первый командир «Веги», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, прокомментировал озвученное на всю страну.

«Приятно слушать! Значит мы, “Вега”, на правильном пути! Горжусь, что являюсь первым командиром и основателем “Веги”», — написал Андрей Панферов на своей странице в социальной сети.

Также он выразил благодарность родителям бойцов за то, что они вырастили таких достойных солдат.

Напомним, что Андрей Панфёров сообщил о повышении выплат участникам СВО.