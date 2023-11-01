Кому с 1 ноября повысят пенсионные выплаты

Новый график повышения пенсий, а также досрочное получение пособий по старости ожидает российских пенсионеров в ноябре текущего года.

Социальный фонд России, объединённый с пенсионными структурами, оповещает российских пенсионеров о том, что в ноябре 2023 года пенсии и пособия будут перечислены раньше обычного с связи с государственным праздником Днём народного единства и выходными днями с 4 по 6 число текущего месяца, сообщило сетевое издание «Пенсионный блог».

Кроме того, с 1 ноября специалистами СФР будут пересчитаны пенсионные выплаты представителям отдельных профессий:

· бывшим пилотам гражданской авиации (за счёт ежемесячных взносов от авиакомпаний);

· пенсионерам угольной отрасли (индивидуально, исходя из стажа и размера отчислений конкретного предприятия в пенсионный фонд);

· пенсионерам, прошедшим военную службу на Крайнем Севере (требуется подать заявление на дополнительные выплаты в социальный пенсионный фонд);

· пенсионерам от 80 лет и старше (страховая часть пенсии увеличится втрое);

· пенсионерам с иждивенцами или супругами с меньшей пенсией (нужно подать личное заявление в СФР с просьбой увеличить фиксированную доплату еще на 13%).

Также в ноябре текущего года будут перечислены повышенные суммы выплат пенсионерам, уволившимся с работы три месяца назад, то есть в конце лета-2023 — индексированная пенсия будет применяться задним числом в течение трех месяцев.