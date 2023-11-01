Критическая ситуация: в Казахстане бьют тревогу

Крайний износ казахстанской промышленной, энергетической и коммунальной инфраструктур, доставшихся в наследство от Советского Союза, запустил цепочку техногенных аварий с большим количеством человеческих жертв.

Тревожные «звоночки» поступали из Казахстана с завидной регулярностью. Однако местные власти игнорировали их, напрочь отказавшись от советского опыта хозяйствования и сделав упор на капиталистический способ – минимум вложений, максимум отдачи (прибыли). Как итог – критический износ всех инфраструктур Республики.

В этом признаются и казахстанские политологи. Так, общественный деятель, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Данияр Ашимбаев написал в своем телеграмм-канале: «Износ был серьезно усилен отсутствием адекватных ремонтных и профилактических работ, коррупцией и отсутствием контроля со стороны государственных органов», комментирует он одну из свежих аварий на Карагандинской шахте, где погибли более 30 человек.

Кроме того, Ашимбаев уверен, что к такому положению дел стране привёл массовый отток специалистов и, как итог, «нарастающий дефицит квалифицированных инженерных кадров»: «Система образования Казахстана новых специалистов вообще не готовит», сетует политолог, отмечая, что его родное «государство является плохим хозяином».

Но самой большой «бедой» Казахстана эксперт назвал государственно-частное партнерство, при котором «партнер (частный инвестор) не рискует ничем, закрывая все дыры бюджетными средствами».

Выход из ситуации политолог видит в возврате к советской системе народного хозяйства, которую в Казахстане «хают» на протяжении всего срока независимости Республики.