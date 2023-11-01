Мать Давы запатентовала имя 13-летней блогерши Миланы Хаметовой из Новосибирска

Мама Давы Анаит Манукян запатентовала словесный знак «Милана Хаметова». Теперь она имеет право оказывать и продавать услуги под именем 13-летней девочки.

Мама рэпера Давы Анаит Манукян (в интернете она Анна. прим.ред.), запатентовала словесный знак «Милана Хаметова», обратил внимание Сиб.фм на сайте по регистрации интеллектуальной собственности. Хаметова —13-летняя блогерша из Новосибирска, которая стала популярной благодаря коротким видео в TikTok.

Стало известно, что Манукян подала заявку 31 мая 2022 года. Срок исключительного права на словесный знак будет действовать до 2032 года.





Теперь мама Давида Манукяна имеет право оказывать и продавать услуги под именем юной Миланы Хаметовой — от туалетных принадлежностей и косметики до ресторанов и ювелирных изделий.

Милана Хаметова родилась в Новосибирске. Она начала свой путь в мире шоу-бизнеса с создания коротких видео в TikTok. Сейчас она не только блогер, но и певица и модель. Она успела побывать на обложках известного журнала Forbes, который включил ее в список номинантов, несмотря на ее юный возраст.

Также она стала ведущей музыкальной премии на канале МУЗ-ТВ.

В 2020 году у неё стали появляться видео в соцсетях с Давидом Манукяном, который, как и она, из Новосибирска. Она стала участницей проекта «TikTok-хаус — Super House». После этого Дава заключил с ней эксклюзивный продюсерский контракт и стал сам заниматься ее продвижением.

Отметим, словесные знаки «Дава, Dava» также принадлежат матери Давида — она занимается продвижением его бизнеса.



Как ранее писал Сиб.фм, исполнитель из Новосибирска Давид Манукян три месяца не оплачивал штраф за административное правонарушение.