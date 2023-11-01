Мощный снегопад и мороз: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на ноябрь-2023

Долгосрочный прогноз на ноябрь 2023 года стал известен в Новосибирске.

В Новосибирске ноябрь обещает быть холодным и снежным. Популярные сервисы прогноза погоды представили свои данные.

По данным сайта «Яндекс.Погода», в Новосибирске температура в ноябре будет колебаться от -8 градусов днем до -9 градусов ночью. Согласно прогнозу, 21 ноября город ожидает десятидневный снегопад.

World Weather, другой популярный сайт, также прогнозирует погоду без резких перепадов температур. Самые холодные ночи ожидаются в конце месяца, когда термометр может опуститься до -13 градусов. В самые холодные дни ожидается -9 градусов.

Сервис RusMeteo предупреждает о возможном продолжительном снегопаде, который начнется 10 ноября и продлится до 23 ноября. После 11 ноября дневные температуры уйдут ниже нуля. Затем будет постепенное похолодание. 25 ноября температура днем может опуститься до -25 градусов, а ночью до -32 градусов.

Если опираться на данные прошлых лет, то можно сделать вывод, что ноябрь 2013 года в Новосибирске стал рекордно теплым. Средняя месячная температура составила -0,3 градуса, что на 6,6 градуса выше обычного. 2 ноября был установлен суточный рекорд, когда температура достигла +11,2 градуса. Через 4 года, 3 ноября 2017 года, был побит месячный рекорд, когда воздух прогрелся до +11,7 градуса.

Прошлогодний ноябрь оказался холоднее обычного на 2 градуса, а количество осадков было ниже среднего. Самый теплый день был отмечен 2-го числа, когда температура поднялась до +5,2 градуса. Однако третья декада месяца была необычайно холодной и сухой из-за влияния мощного антициклона. Утром 27 ноября мороз окреп до -31,8 градуса, а днем максимальная температура составила -24,7 градуса. Только в конце месяца температура повысилась на 3-5 градусов.

На юге Восточной Сибири ожидается, что средняя температура ноября составит -7...-8 градусов, что в пределах нормы. Количество осадков ожидается в пределах 20-40 мм, что близко к обычному.

В начале месяца ожидается небольшой снег и мокрый снег, днем температура будет около нуля, местами возможна оттепель, а на дорогах будет гололедица. К концу первой декады осадков не ожидается, а дневная температура будет колебаться от -5 до -10 градусов, местами будет гололедица. В середине ноября возможна оттепель и небольшие осадки. К началу третьей декады ожидается волна холода без значительных осадков, днем температура будет составлять -9...-14 градусов, а ночью опустится до -20...-25 градусов. Ноябрь завершится ослаблением холодов, в отдельные дни возможен небольшой снег, а дневная температура будет составлять -3...-8 градусов.