Новосибирские специалисты разработали сигнализацию от налетов дронов — её испытали на Донбассе

В Новосибирске IT-специалисты разработали сигнализацию от налетов дронов и нейросеть для переговоров.

Учёные из Новосибирска создали систему контроля полётов дронов в городских условиях. Она основана на наблюдении за воздушным пространством при помощи датчиков. Сигнал с датчиков сопоставляется с 3D-моделью местности, а далее принимается решение о легальности полета беспилотника. Первый датчик уже испытали Донбассе.

Специалисты также создали нейросеть Dialogger, которая может прослушать телефонные разговоры, проанализировать речь, эмоции и распознать возраст по голосу. Система может за 2-3 часа проанализировать более 10 тысяч минут переговоров.

Напомним, что специалисты Новосибирского государственного технического университета создали приложение для развития речи детей на основе нейросети.