Патриотический парк за 1,7 миллиардов рублей построят под Новосибирском

Под Новосибирском построят патриотический парк за 1,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Новосибирской области в следующем учебном году планируют открыть военно-патриотический парк «Авангард».

Парк создадут на базе оздоровительного лагеря «Гренада». Планируется выделить около 1,7 миллиардов рублей на строительство и восстановительные работы действующих спальных и учебных корпусов, реконструкцию столовой, строительство кинозала, банно-прачечного, спортивного и стрелкового комплексов, парашютной вышки, административных зданий и других сооружений.

В числе основных направлений деятельности парка «Авангард» – проведение учебных сборов со школьниками 10-х классов, профильных программ, ориентированных на направления деятельности Вооруженных сил России,

В 2024-2025 учебном году парк «Авангард» начнёт свою работу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Михайловскую набережную Оби в Новосибирске планируют продлить до Заельцовского парка в другой части города.