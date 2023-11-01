Пациенты Тогучинской больницы пожаловались на невыносимые условия в стационаре

Пациенты Тогучинской центральной районной больницы пожаловались на невыносимые условия в стационаре — руководство бездействует.

Пациенты Тогучинской центральной районной больницы пожаловались на ужасные условия в стационаре, где температура воздуха в палатах не поднимается выше 12 градусов. Из-за этого они вынуждены надевать несколько штанов и укутываться в два одеяла, чтобы согреться. Об этом сообщила редакция НДН.инфо.

«Мы замерзаем и не знаем, куда уже обратиться! Вы понимаете, я взрослый человек, прохожу лечение в больнице, уйти домой я не могу, потому что нужна помощь медиков, а здесь находиться невыносимо», — рассказала пациентка в беседе с редакцией НДН.инфо.

Женщина также рассказала, что руководство медицинского учреждения остаётся равнодушным к проблемам пациентов и никак не реагирует на это.

Напомним, что под Новосибирском дважды закрывали дело умершей в больнице девочки.