Президент России Владимир Путин обсудил с подчинёнными план борьбы с вмешательством извне.

Главный приказ президента Владимира Путина на совещании с силовым блоком был раскрыт пресс-секретарем Дмитрием Песковым. После обсуждения на закрытом совещании было принято решение о принятии дополнительных мер по борьбе с внешними вмешательствами в дела государства.

По словам Пескова, особое внимание было уделено информационным манипуляциям со стороны иностранных акторов, особенно в свете событий на Ближнем Востоке. Он также отметил, что соответствующие органы будут проводить следственные действия.

Целью анализа ситуации является минимизация или полное исключение незаконных действий в будущем.

Президент России Владимир Путин всегда выступал против массовых убийств, поэтому его позиция в отношении ближневосточного конфликта остается непреклонной.

Во время последнего заседания, посвященного ситуации в Дагестане, где произошло пикетирование Махачкалинского аэропорта при прилете израильского самолета, президент РФ Владимир Путин резко осудил действия израильской армии в отношении палестинского населения.

По его мнению, мирные жители страдают и погибают напрасно, так как Израиль начал применять принцип коллективной ответственности, перенося ответственность на невинных людей, вместо того чтобы наказывать радикалов.

Путин выразил общенациональную российскую позицию, подчеркнув, что нет оправдания для убийства детей, страдания женщин и пожилых людей, а также гибели медицинских работников.

Согласно его наблюдениям, США являются спонсорами глобальной нестабильности на Ближнем Востоке. Глава государства отметил, что хаос и межнациональные разногласия выгодны только кукловодам заокеанских стран.

Напомним, что к 31 октября 2023 года число жертв среди палестинцев достигло 8 000 убитыми и 18 000 ранеными. В списке погибших также значатся 20 россиян.